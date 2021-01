Politiet oplyser ikke yderligere, men vil senere udsende en pressemeddelelse om sagen.

Østjyllands Politi undersøger lørdag et mistænkeligt dødsfald på en adresse i Aarhus, fortæller vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi.

- Vi modtog en anmeldelse her til morgen (lørdag, red.) klokken 06.55 om et dødsfald på en adresse på Vilhelm Bergsøes Vej, fortæller Flemming Lau.

Ifølge vagtchefen undersøger politiet både indendørs lokaliteter og udendørs områder, men på nuværende tidspunkt vil han ikke bidrage med yderligere oplysninger.

- Vi er ved at undersøge forholdene, og så skal vi nok melde mere ud senere, siger Flemming Lau.

Møllevangskvarteret, hvor dødsfaldet er sket, består af lejlighedsbyggeri og ligger lige ved Paludan-Müllers Vej umiddelbart over for Storcenter Nord.

Betegnelsen "mistænkeligt dødsfald" bruger politiet om sager, hvor en borger er fundet død, og hvor man ikke umiddelbart kan udelukke, at der er sket en forbrydelse, for eksempel et drab.

Da det kan være af afgørende betydning at få sikret forskellige former for spor fra findestedet og afhørt vidner på stedet vil politiet i den slags situationer iværksætte en undersøgelse af sagen, som om der var sket en forbrydelse.

På den måde kan man forhindre at eventuelle vigtige spor går tabt.

/ritzau/