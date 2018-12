En person er lørdag aften blevet anholdt efter et mistænkeligt dødsfald i Holbæk midtby.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik en telefonisk anmeldelse klokken 19.30 om, at der befandt sig en livløs person på en adresse i byen.

Adskillige politibiler og teknikere har derfor kunne ses på en privat adresse i den sjællandske by.

Her ses betjente uden for bygningen. Foto: Steven Knap/ Byrd Vis mere Her ses betjente uden for bygningen. Foto: Steven Knap/ Byrd

På stedet kunne betjente konstatere, at der var behov for videre efterforskning samt tekniske undersøgelser for at finde ud af, hvad der var gået forud for dødsfaldet.

»Jeg kan sige, at vi er ude for at undersøge et mistænkeligt dødsfald,« lød det tidligere lørdag aften fra vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, til B.T.

Dødsfaldet er sket i en lejlighed.

'Politiet kan for nuværende ikke oplyse yderligere, men nærmere tilgår såfremt der er afgørende nyt i efterforskningen.' oplyser politiet i meddelelsen.

