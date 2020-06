Københavns Vestegns Politi undersøger et mistænkeligt dødsfald i Hvidovre.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Ifm. sagen fra Hvidovrevej, så fik vi kl. 08.13 anmeldelse om et mistænkeligt dødsfald. Det er fortsat et forhold, vi undersøger, og vi har ikke yderligere for nu.'

Alder og køn på den afdøde er indtil videre ukendt for offentligheden.

I første omgang lød det, at man undersøgte et mistænkeligt forhold.

Her skrev Vestegnens Politi:

'Også på Hvidovrevej undersøger vi lige nu et mistænkeligt forhold. Heller ikke her har vi yderligere lige nu.'

Oplysningen kom umiddelbart efter, at Vestegnens Politi kunne fortælle, at de ligeledes undersøger et mistænkeligt forhold på Søborg Hovedgade i Søborg.

De understreger dog, at de to sager ikke har nogen sammenhæng.

'Ifm. de to sager om mistænkelige forhold i hhv. Søborg og Hvidovre (hvor der ikke er sammenhæng). P.t. har vi dog ikke yderligere info,' skriver de.

Opdateres....