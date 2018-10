Klokken 07.40 mandag morgen modtog politiet en anmeldelse om, at Sparekassen Sjæland i Tølløse havde modtaget et mistænkeligt brev.

Og da politiet kort tid efter rykkede ud til banken, kunne de konstatere, at der var efterladt en sort taske ved kundeindgangen.

»Omkring kl 7.40 er der en souschef i Sparekassen Sjælland, der ringer og siger, at de har modtaget et mistænkeligt brev Vi rykker ud til stedet, og der ser vi også, at der er en sort taske ved kundeindgangen, der er efterladt,« siger Camilla Broholm, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Brevet og tasken har nu sat gange i en større aktion ved banken, der har resulteret i, at politikredsen har spærret af i en sikkerhedsafstand af 100 meter.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, er lige nu i gang med at undersøge de to genstande ved banken.

Tølløse ligger syd for Holbæk midt på Sjælland.

Politiet er talstærkt til stede ved Sparkassen Sjælland, Vestergade i Tølløse for at undersøge mistænkelig genstand. Intet yderligere. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) October 29, 2018

