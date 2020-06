Politiet er lørdag formiddag til stede nær natklubben Søpavillonen i indre København, hvor man undersøger 'mistænkelige forhold'.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Det drejer sig om en tidligere anmeldelse fra i nat, omkring de tidligere morgentimer, vedrørende et overfald, og i den forbindelse laver vi nogle undersøgelser,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jess Voldager.

Hvad man konkret undersøger eller leder efter, vil han ikke komme nærmere ind på.

Han tilføjer til gengæld, at det drejer sig om 'mistænkelige forhold', eftersom det har noget med et overfald at gøre.

»Og det er vi ved at undersøge,« siger Jess Voldager, der for nu ikke har yderligere kommentarer.

