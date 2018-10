Et brev med en 'bombelignende genstand' er ved at blive undersøgt ved Sparekassen Sjælland i Tølløse.

»Vi ved stadig ikke, hvad den her genstand er, men det er en bombelignende genstand, som sprængstofeksperter nu er ved at undersøge,« oplyser en kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T. ved 11-tiden.

Det var mandag morgen klokken 07.40, at politiet modtog en anmeldelse om, at Sparekassen Sjælland i Tølløse havde modtaget et mistænkeligt brev.

Og da politiet kort tid efter rykkede ud til banken, kunne de konstatere, at der var efterladt et brev i en postkasse.

»Omkring kl 7.40 er der en souschef i Sparekassen Sjælland, der ringer og siger, at de har modtaget et mistænkeligt brev,« har Camilla Broholm, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, oplyst tidligere mandag morgen.

Brevet har sat gang i en større aktion ved banken, der har resulteret i, at politikredsen har spærret af i en sikkerhedsafstand af 100 meter.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, er lige nu i gang med at undersøge genstanden ved banken.

»Vi har endnu ikke klarhed over, hvad genstanden er,« oplyser en kommunikationsrådgiver hos politiet ved 11-tiden.

Politiet er talstærkt til stede ved Sparkassen Sjælland, Vestergade i Tølløse for at undersøge mistænkelig genstand. Intet yderligere. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) October 29, 2018

