Politiet har modtaget en anmeldelse om fund af en mistænkelig genstand i København.

Københavns Politi har fredag eftermiddag lavet en afspærring ved Nordhavn Station, der ligger lige over for Skattestyrelsens bygning.

Det sker, fordi man har modtaget en anmeldelse om fund en mistænkelig pose.

Det skriver B.T.

- Vi har fået en anmeldelse fra nogle, der mener, at de har fundet en mistænkelig pakke eller pose, siger vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi til B.T. og tilføjer:

- Historikken for nylig gør, at vi foretager afspærringen.

Det var foran Skattestyrelsen, at der tirsdag aften skete en eksplosion.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra politiet.

Men på Twitter bekræfter politiet, at man er til stede.

- Der er fundet en efterladt pose ved Nordhavn Station. Politiet er på stedet for at undersøge forholdet. Østbanegade spærret. Ingen yderligere information for nuværende, skriver Københavns Politi.

/ritzau/