Mulig sammenhæng mellem hærværk mod Kaj Bageri og røverianmeldelse fra iransk supermarked undersøges.

København. Politiet undersøger mulig sammenhæng mellem en anmeldelse om røveri mod et iransk supermarked i Søborg og hærværkssagen mod Kaj Bageri i Tingbjerg.

Det skriver Berlingske mandag.

Det drejer sig om to anmeldelser fra en adresse i Søborg Hovedgade fra september sidste år. En af dem vedrører et røveri fra 9. september.

- Vi er bekendt med, at der er anmeldelser fra Søborg Hovedgade, og vi er også bekendt med, at der kan være en sammenhæng mellem den adresse og ejeren dér og så adressen på Ruten i Tingbjerg og ejeren dér.

- Der kan godt være en sammenhæng, uden at vi vil gå i detaljer med, hvad det er for en sammenhæng, siger Torben Svarrer til Berlingske.

Det var i forrige weekend, at bageriet i Tingbjerg blev udsat for hærværk af en række maskerede mænd. Bageriets ejer, Ali Parnian, oplyste, at årsagen til ødelæggelserne i bageriet var, at han blev opkrævet beskyttelsespenge, som han nægtede at betale.

Det resulterede i en indsamling af omkring en halv million kroner til bageriejeren. Udbetalingen af pengene er dog stillet i bero.

I sidste uge skrev Jyllands-Posten, at politiet også interesserer sig for en sag mod Ali Parnians far.

Han blev anmeldt for forsøg på afpresning sidste år, lyder det i avisen.

Bag anmeldelsen stod angiveligt den tidligere ejer af Kaj Bageri. Han solgte bageriet til Ali Parnian sidste sommer og driver nu et iransk supermarked på Søborg Hovedgade.

Ifølge Jyllands-Posten har han sagt til politiet, at Ali Parnians far sammen med andre mænd mødte op i supermarkedet og forsøgte at presse ham til at betale et større pengebeløb.

Det er penge, som faren mente, at han var blevet snydt for i forbindelse med handlen med bageriet og en anden forretning, skriver avisen.

Ifølge Berlingske foreligger der yderligere en anmeldelse fra supermarkedet dagen efter, der vedrører et røveri.

Begge sager er nu overgået til Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen.

/ritzau/