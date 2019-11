Københavns Politi undersøger tirsdag aften et knivstikkeri ved Sommerstedsgade på Vesterbro.

En - muligvis ukrainsk - mand er blevet kørt på hospitalet i forbindelse med sagen.

Han er ifølge vagtchef Leif Hansen blevet stukket i ryggen. Hans tilstand er dog stabil.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet omkring klokken 19 og har siden afspærret et større område omkring gerningsstedet.

Efterforskere til stede ved gerningsstedet på Vesterbro i København.

I forbindelse med efterforskningen er fire personer blevet tilbageholdt. Heriblandt tre vidner og en mulig gerningsmand.

Alle formentlig af ukrainsk afstamning.

Politiet arbejder i øjeblikket på stedet, hvor man forsøger at skabe sig et overblik over overfaldet.

Sprogbarrierer besværliggør dog denne proces i skrivende stund.