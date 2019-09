Politet er netop nu til stede ved et pizzeria på Jyllingevej i Vanløse.

Det skyldes ifølge Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, flere anmeldelser om 'et kæmpe brag'.

»Vi er lige nu ved at undersøge, hvad der er sket, så jeg kan ikke sige så meget andet, end at der skulle være tale om et pizzaria, der er ild i.«

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05.40.

Jyllingevej er afspærret ved Ålekistevej onsdag morgen. Vis mere Jyllingevej er afspærret ved Ålekistevej onsdag morgen.

Brandvæsnet er også til stede på adressen.

Jyllingevej komplet spærret for trafik mellem Ålekistevej ogJernbane Allé på grund af politiarbejdet.

'Politiet oplyser at Jyllingevej vil være spærret i et længere rum tid, da de efterforsker en større eksplosion,' skriver P4 Trafik på Twitter.

På billeder fra stedet kan man se, at eksplosionen har medført, at flere vinduer er blevet sprængt i pizzeriaet.

På Twitter opfordrer Københavns Politi borgere til at finde alternative veje end Jyllingevej til morgen.

Politiet skriver endvidere, at de efterlyser vidner, der har set noget mistænkeligt i området omkring klokken 05.40.

Hvis man har informationer i sagen, kan politiet kontaktes på 114.

B.T. følger sagen...