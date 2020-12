Under en jagt gør en jæger sig en noget anderledes oplevelse. I et skovområde ved Mønvej Skibinge og Præstø finder han et menneskeskelet.

Det bekræfter Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til B.T. Politiet modtog anmeldelsen fra jægeren 12.41 fredag.

»Det var en jæger, der skulle på jagt. En nabo til området, der fandt skelettet,« siger vagthavende ved politiet Søren Østervig.

Hvor længe skelettet har ligger i skovområdet, ved vi ikke præcist endnu.

Det, og hvem den afdøde person er, skal en retsmedicinsk undersøgelse vise.

»Men personen har ligget der lang tid i hvert fald. Når det er et skelet, så er der gået lang tid,« siger Søren Østervig.

Jægeren der fandt skelettet har det ifølge politiet ganske fint.

»Han har det helt fint. Ingen problemer med ham,« Søren Østervig.

Politiet er lige nu i gang med yderligere efterforskning på stedet.