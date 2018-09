Politiet har anholdt en pige på Slagelse Gymnasium efter et opslag om skoleskyderi. Anholdelsen skete onsdag, da den 17-årige pige ankom til skolen i en bus.

Politiet reagerer, efter det onsdag blev gjort opmærksom på et opslag på Instagram. Den 17-årige pige skrev i et opslag tirsdag aften, at hun måske bliver den næste skoleskyder, fortæller vagtchef hos Sydsjællands Politi, Ove Christoffersen.

»Foreløbig er hun bragt ind til den lokale efterforskning i Slagelse, hvor pigen skal afhøres, og så prøver vi at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag,« fortæller han.

Anholdelsen foregik helt stille og rolig, oplyser politiet.

Den 17-årige pige er ikke kendt af politiet i forvejen, lyder det fra vagtchefen.

Eleverne på gymnasiet var vidner til den dramatiske anholdelse.

En af vidnerne til politiets aktion var Oliver Lucas Jensen. Han fortæller, at betjentene var bevæbnet med automatvåben og iført skudsikre veste:

»Vi havde haft psykologi og kom ud for at holde frikvarter og der så jeg en af lærerne gå rundt med en megafon. Ude foran skolen var politiet i gang med at anholde en pige. De lagde hende ned på jorden og gav hende håndjern på. Bagefter løftede de hende over i en indsatsledervogn,« fortæller gymnasieeleven.

Et andet vidne var 18-årige Kris Danielsen. Han fortæller, at han så bevæbnede betjente på skolen, og at det efterfølgende blev fortalt over højtaleren, hvad der var sket. Han fortæller, at en af skolens ansatte desuden oplyste, at eleverne i en lignende situation skulle låse de klasseværelser, som de befandt sig i.

Eleverne er ikke blevet oplyst om identiteten på den 17-årige pige. Ifølge B.T.s oplysninger har der tirsdag været en episode på Slagelse Gymnasium, hvor en kvindelig elev smadrede nogle møbler. Det vides ikke, om episoden tirsag har forbindelse til mistanken om skoleskyderi.