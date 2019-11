Flere borgere i Vallensbæk fik sig højst sandsynligt en ubehagelig overraskelse sent fredag aften, da der pludselig lød et enormt brag.

Nu er politiet og teknikere ved at undersøge, om braget skyldtes et stort kanonslag - eller noget andet og kraftigere.

Det fortæller vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegens Politi til B.T.

»Vi er ikke helt sikre på, hvad det er, men et eller andet er sprunget i luften. Om det er et stort kanonslag eller om det er noget mere, det ved vi ikke endnu. Derfor har vi tilkaldt nogle teknikere, som skal kigge lidt på det,« siger han.

Braget lød på Frydendalsvej i byen.

Ingen personer er kommet til skade.

»Jeg kan ikke sige andet, end at vi har haft nogle patruljer derude, som har konstateret, at det ser ud som om, der er sprunget en skraldespand i luften, og det har givet nogle følgeskader på et hus, hvor en rude er knust, og der er en bil, der er ramt,« fortæller Jens Møller.

»Der har lydt et ordentligt drøn, det er der ingen tvivl om. Men vi er som sagt usikre på, hvad det skyldes. Om det er et stort kanonslag i en skraldespand, eller om det er noget mere end det, altså om der er brugt noget kraftigere end et kanonslag.«