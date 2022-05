Politiet kan endnu ikke slå to streger under, hvad der præcist er sket i den tragiske sag om den femårige pige, der blev fundet druknet mandag.

Det oplyser Michael Karstenskov, politikommissær ved Nordjyllands Politi, som leder efterforskningen.

Således har politiet foretaget »en del afhøringer« i sagen, ligesom der mandag er blevet foretaget en række undersøgelser omkring den børnehave, hvorfra pigen forsvandt. Undersøgelserne fortsætter tirsdag.

»Vi er i gang med at samle trådene. Vi skal finde ud af, hvad der er sket før, under og efter,« siger Michael Karstenskov og fortsætter:

»Det er ikke en ensporet efterforskning. Vi er nødt til at kunne udelukke alt, så vi kan få en afklaring på, hvad der er sket.«

Arbejder I med en teori om, at der er sket en forbrydelse?

»Det er for tidligt at sige,« siger Michael Karstenskov og tilføjer, at politiet har en mistanke om, hvad der konkret er sket. Hvad den er, kan han ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

»Det er en dybt, dybt tragisk sag. Selvfølgelig for de pårøende, men også for de ansatte på stedet og alle dem, der kom til for at hjælpe.«

Den tragiske sag blev alarmeret til politiet mandag klokken 11.11. En femårige pige fra specialbørnehaven Væksthuset blev fundet død i et bassin nær børnehaven.

Pigen var kortvarig forsvundet, og i forbindelse med eftersøgningen af pigen, fandt personalet pigen et bassin ved en naboejendom til børnehaven.

Opdateres...