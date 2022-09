Lyt til artiklen

Københavns Politi er talstærkt til stede på Studiestræde i København.

Politikredsen er til stede i forbindelse med et mistænkeligt forhold. Men hvilket forhold, vil Københavns Politi ikke udtale sig om for nuværende.

Klokken 19.24 får vi en anmeldelse om et mistænkeligt forhold og vi er nu til stede for at undersøge sagen, siger vagtchef Thomas Hjermind til B.T.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret et område.

Vagtchefen kan ikke sige noget om en tidshorisont.

Artiklen opdateres …