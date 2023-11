Østjyllands Politi har sendt patruljer til Frydenlund torsdag aften.

Her er de pågældende betjente i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Andersen til Ekstra Bladet.

»Jeg kan bekræfte, at vi er på stedet, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold,« siger vagtchefen.

I forbindelse med undersøgelsen har man også afspærret et område.

Man arbejder fortsat på stedet.

Artiklen opdateres...