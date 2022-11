Lyt til artiklen

Politiet er til stede på Grønnevej i Virum.

Her undersøger de en »hændelse på stedet.«

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

De oplyser videre, at de har afspærret et mindre område, som de beder borgerne om at respektere.

B.T. forsøger at få flere detaljer fra Nordsjællands Politi, men det har endnu ikke været muligt at komme igennem til dem.

Opdateres...