En form for bombe eller et stort kanonslag kan have forårsaget eksplosion på Christiania, melder politiet.

Politiet undersøger en eksplosion ved en bygning på Christiania i København.

Det oplyser Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, tidligt mandag morgen til Ritzau.

Klokken 02.30 natten til mandag modtog politiet en anmeldelse om en sprængning på Christiania.

»Det er et træhus lige inden for hovedindgangen, som er ramt. De fleste ruder er knust, og noget træværk er sprængt væk fra bygningen,« siger Bjarke Madsen.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser efterforskningslederen.

Politiet ved endnu ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen. Men det er "ret voldsomt", fortæller Bjarke Madsen.

»Vores undersøgelser skal vise, om det er en form for bombe eller et meget stort kanonslag,« siger han.

»Vi er rimelig talstærkt til stede derude og arbejder fortsat på stedet.«

Det ramte træhus er ikke en beboelsesbygning, men er en form for forretning, oplyser Bjarne Jensen.

Politiet ved tidligt mandag morgen ikke, hvad der er motivet bag eksplosionen, eller hvem der står bag.

»Der er endnu ingen vidner, der har meldt sig på banen. Men mange har hørt det voldsomme brag.«