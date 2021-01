Midt- og Vestsjællands Politi er med flere patruljebiler rykket ud til en brand og et husspektakel i Vig på Vestsjælland.

Det oplyser politikredsen.

»Vi er til stede ved en mindre brand i Vig. Brandårsag undersøges,« lyder den korte melding på Twitter.

Over for B.T. uddyber politikredsen, at der i huset har været noget husspektakel mellem to parter – en mand og en kvinde.

Flere køretøjer fra både politi og brandvæsen er på stedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Flere køretøjer fra både politi og brandvæsen er på stedet. Foto: presse-fotos.dk

»Kvinden er kørt til skadestuen, hvor hun er ved at blive tilset. Der har været noget vold,« siger vagtchef Sonny Bonde og tilføjer, at man er ved at tale med kvinden netop nu.

»Den anden part mangler vi. Vi leder efter ham, og ellers har jeg ikke noget at sige,« fortæller han.

Vagtchefen kan heller ikke gå nærmere i detaljer omkring kvindens tilstand for nuværende.

Hvordan branden er opstået, undersøger brandvæsenet og politiet i øjeblikket.

Billeder fra stedet viser flere patruljevogne og køretøjer fra brandvæsenet. Derudover er der også billeder af et hus, hvorfra der kommer røg.

B.T. følger sagen.