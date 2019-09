Søndag morgen blev en 41-årig kvinde fundet i havnebassinet i Holbæk. Indtil videre er der intet mistænkeligt.

Der er umiddelbart ikke tegn på, at der ligger en forbrydelse bag en kvindelig turists død.

Kvinden fra Uganda blev fundet livløs i havnebassinet i Holbæk søndag morgen, og siden har politiet efterforsket omstændighederne. Derfor er en stribe vidner og mulige pårørende blevet afhørt.

Det oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi undersøger altid omstændighederne for et dødsfald som dette. Så vi er ved at klarlægge forløbet og hendes færden i løbet af aftenen og natten frem til fundet af hende,« siger Charlotte Tornquist.

Der blev slået alarm om en krop i havnebassinet klokken 9.01 søndag morgen. Det lykkedes redningsfolk at få den livløse kvinde hevet op på land og bragt hende til sygehuset. Her blev hun dog erklæret død klokken 10.43.

I løbet af søndagen arbejdede politiet på at identificere hende, og det lykkedes ud på aftenen.

Den 41-årige kvinde kommer fra Uganda. Hun var i Danmark som turist for at besøge nogle personer, der bor i området ved Holbæk.

De pårørende er underrettet om kvindens dødsfald.

Et ligsyn vil efter planen finde sted i løbet af mandagen eller i den nærmeste fremtid.

»Her vil det blive klarlagt, om der skulle ligge noget kriminelt bag hendes død,« siger Charlotte Tornquist.

Kvinden blev fundet havnebassinet i den gamle trafikhavn ved Krags Brygge i Holbæk.

Der ligger en natklub tæt på havnebassinet, og det indgår i politiets undersøgelser, om hun har været der i løbet af natten. Ligeledes gennemgår politiet videoovervågning fra området ved havnen og taler med vidner.

/ritzau/