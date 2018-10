En borger har fundet et lig i Nørresundby. Politiet blev kontaktet klokken 10.06.

København. Nordjyllands Politi har onsdag formiddag fundet en død person på en plads for affaldssortering i Nørresundby.

Det oplyser politiet.

Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt personen har været udsat for en forbrydelse. Onsdag formiddag ved politiet heller ikke, om der er tale om en mand eller en kvinde - eller en voksen eller et barn.

- Det er omstændighederne omkring findestedet, som vi finder mistænkelige, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen og tilføjer:

- Det er derfor, vi sætter den her efterforskning i værk for at undersøge, om der er en forbrydelse bag.

Efterforskningen omfatter blandt andet tekniske undersøgelser og afhøringer.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.06. Frank Olsen fortæller, at det var en ansat på genbrugspladsen, der fandt liget.

Hvis man har oplysninger i sagen, beder Nordjyllands Politi at blive ringet op på telefon 114.

/ritzau/