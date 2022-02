Nordjyllands Politi beder i forbindelse med eftersøgningen af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn borgere om at udleverede videooptagelser fra forsvindingsnatten.

Det drejer sig al videomateriale, der er optaget i Aalborg mellem klokken 03 og 10 søndag.

Også unges festbilleder fra Jomfru Ane Gade har politiets interesse, oplyser Nordjyllands Politi i en ny pressemeddelelse tirsdag.

»Vi ved, at hun blev samlet op af en mørk bil kl. 06.09 ud foran supermarkedet Netto på Vesterbro,« siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, der understreger, at denne mørke bil fortsat er særdeles interessant for efterforskningen:





»Den mørke bil kører mod syd ad Vesterbro, men derefter ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvor bilen fortsætter hen. Og derfor er vi meget interesseret i at alle, der har videomateriale i deres bil, hjem eller andre steder og bor i Aalborg Kommune, straks sørger for at få det sikret.«

Frank Olsen opfordrer til, at man ser videomaterialet igennem og slår alarm til politiet, hvis man støder på bekymring eller mistanke i sine videoer.

Også borgere, der bor i Østjylland, bliver opfordret til kontakte Nordjyllands Politi, hvis man har været i byen i Aalborg i weekenden. Det oplyser Østjyllands Politi.

»Og ellers kan man på et senere tidspunkt blive kontaktet af politiet i takt med, at vores efterforskning skrider frem, og vi får kortlagt den mørke bils færden,« siger han.

Vicepolitiinspektøren understreger klart, at alle, der har oplysninger, bedes kontakte politiet. Det gælder også unge mennesker, der har været i byen i Jomfru Ane Gade natten til søndag, 6. februar.

Politiet efterlyser denne bil. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser denne bil. Foto: Nordjyllands Politi

»Hvis man har taget en festbilleder særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra kl. 0500 og frem til 0600, så er vi særdeles interesseret i at se dem – de kan rumme informationer af væsentligt betydning for efterforskningen.«

»Ring heller en gang for meget end en for lidt. Vi skal nok sortere i henvendelserne,« lyder appellen fra vicepolitiinspektøren til offentligheden.

Du kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.

Politiet har fået mere end 100 henvendelser fra borgere i sagen. Men ingen har endnu ført til nyt i forhold til, i hvilken retning den mørke bil er kørt.