Københavns Politi udsender nu et opdateret signalement af den mulige gerningsmand til et skyderi på Mørkhøjvej i Brønshøj tirsdag eftermiddag.

Ved skyderiet blev en 20-årig mand, der arbejdede som frisør i den salon, hvor skyderiet fandt sted, dræbt.

Den mulige gerningsmand beskrives som:

Mand, 20-30 år

Mørk i huden

180-190 cm høj.

Han var iført sort tøj, sorte sko, sorte regn-/skalbukser, sort regn-/skaljakke med hætten oppe

Han bar hvidt eller lyseblåt mundbind.

Han bar sorte handsker og en plastikpose

Til B.T. fortæller to af frisørens venner, at frisøren lige var blevet færdig med at klippe en kunde, da han på brutal vis blev likvideret klokken 13 tirsdag eftermiddag.

Efter skyderiet flygtede gerningsmanden til fods fra frisørsalonen ad Mørkhøjvej og videre ad Muldager.

Tirsdag aften var der lagt blomster og lys ved gerningsstedet til minde om den nu afdøde.

Politiet hører meget gerne fra borgere, der har oplysninger i sagen. Kontakt politiet på 1-1-4.