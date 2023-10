To mænd, der er mistænkt for at have begået indbrud hos virksomheden Dansk Gourmet Kød, efterlyses nu af politiet.

I et forsøg på at finde frem til de to mænd har politiet derfor udsendt en række overvågningsbilleder af dem.

De to mænd er mistænkt for et indbrud begået den 24. september i Struer.

Der gik to personer ved 12-tiden ind på det gamle slagteri, hvor der er fri adgang til en del af slagteriet.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

»Mændene skaffede sig herefter adgang til et aflåst teknikrum, hvorfra der blev stjålet flere servere,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ene mistænkte mand beskrives som værende 30-35 år, 180-190 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har kort, mørkt hår, og han var iført en mørkgrå T-shirt, sorte bukser og grå New Balance-kondisko med hvide snørebånd og såler.

Den anden mistænkte mand beskrives som 30-45 år, 180-190 centimeter høj og almindelig af bygning.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Han har kort, mørkt hår og langt, kraftigt og mørkt fuldskæg.

Han var iført en sort jakke, ternet skjorte, mørke bukser og lyse Nike-kondisko med mørke såler.

Hvis du ved noget om, hvem de to personer er, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Du bedes også gerne oplyse journalnummer 4100-75171-00022-23.