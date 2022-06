Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du blev gift med Jan i oktober 2001 eller ejer et Rolex ur – model Oyster Deepsea, så skal du måske læse med her.

For Syd- og Sønderjyllands Politi har fundet en større mængde tyvekoster i forbindelse med en ransagning.

Det oplyser politikredsen på Facebook.

'Ved en ransagning har vi fundet en hel del ure og smykker. Vi har mistanke om, at tingene kan være stjålet. De kan sagtens være stjålet ved indbrud eller tyverier i både 2021 og 2022,' skriver de i opslaget og fortsætter:

'Det kan være sket i hele den nordlige del af politikredsen – det vil sige Esbjerg, Varde, Bramming, Ribe- områderne og også de mindre og små byer i området. Nogle af tingene kan også stamme fra Grindsted-Billund området.'

Politiet opfordrer til, at hvis man selv mistet ting, eller har familie, venner eller bekendte, som har, så må man meget gerne gøre disse opmærksomme på opslaget og dele det.

Hvis du mener at kunne genkende nogle af dine ting, beder politikredsen dig ringe til 114 og angive journalnummer 3300-75211-00036-22.

Herunder er en liste over de ting, som politiet har fundet. Ellers kan man følge linket her for at se billeder af tyvekosterne.