Københavns Politi er ude med en advarsel oven på rambuktyveriet for en uge siden.

Her brød maskerede – og indtil videre ukendte – gerningsmænd ind i Illum i København, hvor de stjal dyre designerure.

Og det er i den forbindelse, politiet udsender advarslen, der går på at købe dyre designerure af privatpersoner. Det skriver TV 2 Lorry.

»Vi vil gerne undgå, at nogen uforvarende køber et stjålet ur. Det er rent præventivt, at vi går ud. Vi har ikke hørt om, at de skulle være blevet sat til salg,« siger Jens Cappelen, politikommissær ved indbrudssektionen hos Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Jens Cappelen uddyber, at politikredsen har en formodning om, at urene skal sælges på en eller anden måde.

Det var natten til 12. maj, at gerningsmænd ødelagde indgangspartiet ved Illum i København og stjal ure fra stedet.

»En bil er kørt ind gennem indgangspartiet. To er steget ud af bilen og har banket hul på diverse glasmontrer med ure i. De er kørt derfra på et flugtkøretøj,« lød det dagen efter fra efterforskningslederen, Anders Frederiksen, til Ritzau.

Flugtkøretøjet var formentlig en scooter. Den mindre personbil, som personerne ankom i, blev efterladt på stedet.

Og hvis vidner har set personer omkring Illum på en scooter, bedes de kontakte politiet.

Politiet kan af hensyn til efterforskningen ikke sige, hvor mange ure der er blevet stjålet – eller hvem de formoder, gerningsmændene er.

Anmeldelsen om røveriet kom klokken 01.57 natten til 12. maj.