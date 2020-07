Midt- og Vestsjællands Politi er sammen med beredskabet torsdag eftermiddag til stedet i Holbæk, hvor der har været et ammoniakudslip.

Flere medarbejdere fra en virksomhed er i den forbindelse blevet evakueret, oplyser politiet på Twitter.

'Udslip er under kontrol, og der er ingen fare for omkringboende,' lyder det desuden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.22. Meldingen var, at udslippet var sket under en reparation af et maskinrum.

'Kemiske dykkere er ved at lukke for udslippet, og arbejdet forventes afsluttet snart,' skriver politiet på Twitter.

