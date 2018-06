Som led i politiets strategi ved Christiania blev 82 personer tirsdag sigtet for besiddelse af hash.

København. Politiet sigtede tirsdag 82 personer omkring Christiania for besiddelse af hash.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

I samme forbindelse blev to personer anholdt.

Den berygtede gade Pusher Street blev ligeledes ryddet tirsdag, og i den forbindelse anholdt politiet to personer.

Den ene var eftersøgt til afsoning, og den anden bliver fremstillet i et grundlovsforhør onsdag. Ved ransagningen blev der beslaglagt hash, skunk, hashprodukter og et større kontantbeløb, oplyser politiet.

Københavns Politi har tidligere oplyst, at man også vil sætte ind over for hashkøberne.

Hver morgen i lidt over en uges tid har politiet fjernet boder og andet udstyr, som pusherne betjener sig af.

Den nye strategi var en reaktion på, at Christiania selv besluttede at lukke handelsområdet ned med et hegn.

