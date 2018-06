Det burde ikke være gået nogens næse forbi, at man i nogle kommune ikke må brænde hekse af i aften.

Alligevel har politiet i løbet af eftermiddagen of aftenen fået flere henvendelser om bål på Sct. Hans Aften.

»Vi har fået 10-12 anmeldelser i løbet af dagen og nu begynder vi også at få anmeldelser fra kommuner med forbud. Vi er faktisk lige nu på vej ud til et bål i en have, hvor der er afbrændingsforbud,« siger vagthavende ved Midt og Vestsjællands Politi, Lars Galasz, som dækker fem kommuner med afbrændingsforbud: Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevs.

Og det koster altså ejerne af den pågældende have en bøde.

»Det er simpelthen for dumt. Ikke alene er der brandfaren, men man risikerer altså også at få en bøde. Så lad nu være med at tænde bål,« siger han.

Der er FORTSAT afbrændingsforbud i ROSKILDE, GREVE, SOLRØD, KØGE og STEVNS kommuner. Vi håndhæver forbuddet, og bøden er stor, så undlad venligst at tænde jeres bål i omhandlede kommuner. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 23. juni 2018

I Nordjylland fik de en smagsprøve på, hvor hurtigt gløderne fra et bål sprede sig.

Sidst på eftermiddagen lykkedes det en gnist fra et bål på Voersåvej i Agersted ved Dronninglund at rejse 20 meter og sætte ild til en græsmark, oplyser Nordjyllands Beredskab til TV2 Nord.

Der er ikke afbrændingsforbud i Nordjylland, men opfordringen lyder, at man har brandslukningsapparater - en haveslange, en skumslukker eller en skovl - parat ved bålet, før man tænder det.