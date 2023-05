En undervisningsdag er blevet afbrudt for eleverne på handelsgymnasiet ZBC i Næstved, hvor politiet har været til stede siden tirsdag formiddag.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for B.T.

Politiet har for nuværende ingen kommentarer til, hvorfor de er til stede, ligesom de hverken kan be- eller afkræfte, om eleverne er blevet evakueret.

Uddannelsesdirektør hos ZBC, Glenny Hansen, fortæller, at der har været en trussel, men at han for nuværende ikke kan komme ind på, hvad den drejer sig om.

En undervisningsdag blev pludselig afbrudt for handelsskoleeleverne på ZBC. Foto: Anthon Unger

»Der har været en hændelse, som politiet har efterforsket – og de har styr på det,« siger han.

»Undervisningen fortsætter, og alt er under kontrol.«

Ifølge B.T.s oplysninger er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tirsdag eftermiddag fortsat til stede på skolen.

