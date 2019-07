Mindst én betjent måtte onsdag aften trække sit våben, da tre mørkklædte mænd stormede mod den kontroversielle politiker Rasmus Paludan under en demonstration i Tingbjerg.

Det viser en video, som Stram Kurs har delt på sine sociale medier.

'Partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs blev i dag i 2 timer chikaneret af flere religiøse mænd, som spillede høj musik foran ALDI på Ruten 18 i Tingbjerg,' skriver partiet og fortsætter:

'Til sidst blev chikanen for meget, så Rasmus Paludan ville gå en spadseretur i Tingbjerg. Han gik cirka 10 meter, før 3 maskerede mænd løb mod ham. Politiet blev nødt til at trække skydevåben og straks evakuere partilederen.'

B.T. har tidligt torsdag morgen været i kontakt med Københavns Politi.

Her bekræfter vagtchefen, at der har fundet en episode sted onsdag aften, men at han ikke har yderligere kommentarer. Han henviser i stedet til politiets kommunikationsafdeling, som i skrivende stund ikke er mødt på arbejde.

Demonstrationen fandt sted i Tingbjerg i Københavns Nordvestkvarter fra klokken 17.30 og tre timer frem.

På videoen kan man se, hvordan politiet beder Rasmus Paludan om at fjerne sig fra de fremmødte, men da han er på vej væk, kommer tre personer stormende imod ham.

Rasmus Paludan filmer selv hændelsen, hvor en række betjente når at træde ind foran, inden de tre - heraf to mørkklædte - personer når hen til Paludan.

På optagelserne kan man desuden se, at minimum én betjent når at trække sit våben, mens flere andre har hånden solidt plantet på deres våben og er klar til at trække det.

»Stop, stop! Træk væk!« kan man høre en betjent råbe til de tre personer.

Rasmus Paludan bliver herefter trukket væk fra situationen af politiet.