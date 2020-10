En 12-årig dreng med et legetøjsgevær fik sig noget af en skræmmende oplevelse lørdag middag i Rudkøbing på Langeland.

Politiet trak nemlig deres våben mod den 12-årige dreng.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Anmeldelsen kom ind klokken 12.50 og lød på, at en mand iført gasmaske gik op og ned ad Østergade i Rudkøbing med et gevær, og det er en anmeldelse, som politiet tager meget alvorligt.

Ritzau skriver, at en talstærk politistyrke blev sendt til byen.

»Da vi kommer frem, trækker vi våben og får ham lagt ned, så vi får styr på ham. Så finder vi ud af, at det er en 12-årig med et legetøjsvåben,« siger Peter Vestergaard, der er vagthavende ved Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Vagtchefen siger, at drengen er blevet overleveret til sine værger, og at drengen selvfølgelig er chokeret over oplevelsen.

Han fastslår, at drengen ikke har gjort noget ulovligt, men at man bør tænke sig om og være opmærksom på, at nogen kan misforstå det, og tro at det er et rigtigt gevær, som anmelderen for eksempel gjorde.

Politiet vil nu tag en snak med den 12-årige dreng.