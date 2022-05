Uro på Motalavej.

Sådan lyder meldingen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter en lørdag aften med slagsmål.

»Klokken 20.07 lørdag aften indgik der anmeldelse om slagsmål flere steder i boligområdet Motalavej i Korsør,« lyder det i en pressemeddelelse.

Herefter ankom politiet på adressen i et større antal.

Ifølge politiet var der i perioder meget dårlig stemning og undervejs i forløbet var det derfor nødvendigt at trække stavene for at sikre ro blandt de stridende parter.

Ud på aftenen faldt der gradvist ro på gemytterne i området.

Efter at der var kommet lidt ro på var politiet fortsat i området for at opretholde en tilstedeværelse.

Også i dag vil lokalpolitiet være til stede for at sikre trygheden blandt beboerne i området.