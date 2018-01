Lille pige har ikke nødvendigvis "negroide træk", som politiet har meldt ud. Politiet efterlyser hvid bil.

København. En nyfødt pige, som tirsdag blev fundet på en bænk nær Valbyparken i København, havde "negroide træk". Sådan lød det i første omgang i politiets signalement, men nu trækker man i land.

- Ved en nærmere undersøgelse af barnet, efter det er uden for livsfare, forlyder det nu, at sundhedsmyndighederne ikke umiddelbart kan fastslå barnets etnicitet, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet ønsker at trække udmeldingen tilbage, fordi det kan afholde eventuelle vidner i sagen fra at henvende sig. Nu hedder det i stedet om etniciteten:

- Den lille pige kan også have mellemøstlige eller asiatiske træk, da det kan være svært at afgøre endeligt på et nyfødt barn.

Udmeldingen kommer i forbindelse med, at politiet efterlyser en lys stationcar - muligvis med soltag.

Bilen er kørt ad Parkstien mod Valbyparken og tilbage igen kort før klokken 07 tirsdag morgen.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan fastslå, at bilen har noget med det efterladte barn at gøre, men vi vil gerne tale med føreren af bilen, da vedkommende kan være et vigtigt vidne, siger efterforskningsleder Brian Belling i pressemeddelelsen.

Det var en ansat ved Københavns Kommune, der tirsdag klokken 08.41 fandt et grædende spædbarn ved en p-plads på Hammelstrupvej i Københavns Sydvestkvarter.

Pigen blev indlagt på Rigshospitalet og var i kritisk tilstand, men allerede tirsdag eftermiddag var pigens tilstand stabil.

/ritzau/