Fire mænd er tiltalt for at have håndteret knap to ton hash. Ifølge politiet er hashen smuglet fra Spanien.

Krypterede Samsung-telefoner er ifølge anklagemyndigheden nøglen i efterforskningen i en stor hashsag.

Telefonerne har været led i sagen, der har ført til, at tre 40-årige mænd og en fjerde mand på 28 sidder på anklagebænken i Retten i Glostrup fredag.

De 40-årige er tiltalt for at have modtaget, opbevaret og solgt omkring 1900 kilo hash, der hævdes at være smuglet til Danmark.

Den 28-årige er tiltalt for groft hæleri. Han skal ifølge anklageskriftet have modtaget og opbevaret udbyttet fra dele af de knap to ton hash.

Politiet har gennem efterforskningen fundet flere telefoner fra Samsung, der havde et program installeret, der rejser en mur for folk, der ikke er velkomne.

Men ifølge anklager Rasmus von Stamm har politiet haft held til at komme bag krypteringsmuren på en af telefonerne og fået adgang til omkring 2000 beskeder.

- Politiet åbner en af telefonerne, hvor de finder en omfattende korrespondance. Politiet fotograferer og afskriver korrespondancen manuelt, da de ikke kan hente data digitalt, siger han.

I beskederne, der ifølge anklageren handler om narkohandel, er der dæknavne. Det er navne, som passer på tre af de tiltalte, mener anklagemyndigheden.

Ifølge anklagemyndigheden er der grund til at tro, at telefonerne har været forbundet til hinanden.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at telefonerne har fungeret som makker- eller søstertelefoner, siger Rasmus von Stamm.

Ifølge anklageren er to af telefonerne aktiveret og taget i brug samme dag og med kun fire minutters mellemrum, mens to andre telefoner er aktiveret senere, men kun med 40 minutters mellemrum. De har ifølge anklagemyndigheden afløst de to første telefoner.

Sagen er en del af det sagskompleks, som politiet har døbt "Operation Snake".

Komplekset dækker over en stor smuglersag, hvor lastbiler fragtede næsten fire ton hash fra Spanien til Danmark.

Flere personer er allerede dømt i komplekset. Sideløbende kører en sag i Retten i Næstved mod de personer, der ifølge anklagemyndigheden har stået for at få hashen ind over landegrænsen.

De fire tiltalte i sagen nægter sig skyldige i forhold omkring hashhandlen.

