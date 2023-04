Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Udover den 32-årige mand har politiet anholdt yderligere to i sagen om Filippas forsvinding. De er begge blevet afhørt og siden løsladt.

Politiet oplyser nemlig, at der ikke er noget, som tyder på, at de har noget med Filippas forsvinding at gøre.

Sådan lyder det fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Begge er fra lokalområdet.

Politiet har dog også anholdt en 32-årig mand, som vil blive krævet fængslet mandag, når han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Hvor og hvornår, grundlovsforhøret finder sted, har politiet ikke meldt ud endnu.

Filippa blev fundet på en adresse søndag omkring klokken 15. Det meddelte politiet på et pressemøde, hvor de også fortalte, at en 32-årige var blevet anholdt på samme adresse.

Det er fortsat uvist, hvad han vil blive sigtet for.

Politiinspektør Kim Kliver fortalte pressen, at Filippa var ved bevidsthed, da hun blev fundet. Det er ikke blevet oplyst, hvad der nærmere skal være sket med hende.

Den 13-årige Filippa blev meldt savnet lørdag, da hun forsvandt efter sin tur med at uddele aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse. Pigens cykel, taske og telefon blev efterfølgende fundet på en vej på avisruten.

Politiet igangsatte en storstilet eftersøgning lørdag klokken 16 – og knap et døgn senere fandt man altså Filippa i live.