To kvinder i en rød personbil efterlyses lige nu af politiet.

Man mener nemlig, de kan være vidner til en sag om grov vold og seksuel krænkelse i Grevinge tilbage i august.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Sjællandske.

Den 10. august anmeldte en 30-årig kvinde til politiet, at hun var blevet udsat for grov vold og seksuel krænkelse - og lige siden har en 42-årig mand været frihedsberøvet i sagen.

Politiet oplyser, at de to kvinder, der var omkring 25 år, fredag den 9. august cirka klokken 23:00 sad i en ældre, rød personbil ved Grevinge togstation i Odsherred.

Den kvindelige offer var ifølge politiet på det tidspunkt på flugt fra den mistænkte gerningsmand - og hun søgte tilflugt i de to kvinders bil, skriver Sjællandske. Her fortalte hun kvinderne, hvad der var sket, og hun bad dem kontakte politiet.

Kort efter dukkede den mistænkte mand også op ved bilen, hvilket gjorde kvinderne utrygge. Ifølge Sjællandske bad de kvinden om at stige ud af bilen - og derefter kørte de fra stedet.

Politiet vil nu gerne i kontakt med de to kvinder og tale med dem som vidner, da det formodes, de kan have gjort observationer af betydning for sagen.

De to kvinder bedes henvende sig til politiet enten personligt eller via telefonnummer 46 35 14 48.