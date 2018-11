Den første fredag i november skydes salget af Tuborgs juleøl i gang. Dagen er kendt som J-dag. Man siger at når julebryggen lanceres, falder den første sne over landet, og gaderne fyldes med julestemning og glæde. Er sneen ikke faldet, findes der råd. Man får brandvæsnet til at rykke ud med skum. Foto: Linda Kastrup