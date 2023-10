Skal der være fest, så lad der være fest - også selvom fejringen er en barnedåb.

Natten til søndag fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om en vild fest i Brønderslev, der blæste høj musik ud af både døre og vinduer.

Da politiet ankom til stedet, kunne de dog noget usædvanligt konstatere, at der var tale om en barnedåb.

Det skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

'Skulle man sidde med en fornemmelse af, at en barnedåb plejer at være en knap så energisk festoplevelse, så er det åbenbart ikke korrekt,' skriver politiet om den vilde fest.

Det var klokken 01.00 søndag, at politiet måtte bede de dåbsglade gæster om at skrue ned for musikken, der altså var til gene for den person, som havde klaget over den højlydte fest.