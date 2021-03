De vil blot sørge for, at endnu flere bliver testet for corona.

Men i stedet bliver de selv chikaneret.

Sådan har situationen i de seneste uger været i mindst to tilfælde for såkaldte testambassadører fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Først i Vollsmose i Odense og i onsdags i Egedalsvænge-bebyggelsen i Kokkedal i Nordsjælland.

Her blev testambassadørerne ifølge Nordsjællands Politi ved 14-tiden forfulgt og chikanefilmet af to mænd, mens de gik rundt i opgangene i Egedalsvænge og delte flyers ud, der opfordrede beboerne i det sociale boligbyggeri til at blive testet for corona i det nærliggende testcenter i Egedalshallen for at nedbringe smitten i området.

»Vi kan bekræfte, at vores testambassadører i Kokkedal har oplevet at blive filmet og fulgt efter. Vi har oplevet en lignede episode i Vollsmose i forrige uge,« lyder det i en kortfattet mail fra ledelsessekretariatet i Styrelsen for Patientsikkehed, da B.T. henvender sig for at få konkrete oplysninger om chikanen.

Hos Nordsjællands Politi er man også bekendt med episoden i Kokkedal.

»Vi fik onsdag kl. 14.50 en anmeldelse om, at to personer havde fjernet den minestrimmel, som blev brugt til at afspærre legepladserne ved Egedalsvænge, som ikke måtte benyttes. De havde ifølge anmeldelsen også chikaneret flere personer, som var på stedet for at dele flyers ud,« oplyser vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen.

Det var her i Egedalsvænge-bebyggelsen i Kokkedal, at testambassadørerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed blev chikaneret, da de delte flyers ud for at opfordre til corona-testning. Foto: Google Maps

»På Broengen fik en patrulje kontakt til de to personer – en 34-årig mand fra Roskilde og en 42-årig mand fra Nykøbing Falster – og de blev her sigtet for hærværk, fordi de havde fjernet minestrimlerne,« tilføjer han.

Chikanen mod testambassadørerne foregik ifølge vicepolitiinspektøren ved, at de to mænd fulgte efter testambassadørerne og filmede dem.

»I forbindelse med at politiet kommer til stedet, konstaterer man, at de fjernet noget minestrimmel, og derfor bliver de sigtet for hærværk. Jeg tør ikke gisne om, hvorfor de har fjernet minestrimmelen,« siger John Dyhrberg Christensen.

»Det er ikke min opfattelse, at testambassadørerne direkte er blevet truet ved episoden. Så havde vi også sigtet de to mænd for trusler. Det var alene en form for chikane.«

Var de to mænd alene taget til området for at chikanere testambassadørerne?

»Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sige noget om. Men det er første gang, at vi ser den form for chikane i området.«

Betragter I det som en skærpende omstændighed, at de to mænds hærværk og chikane kan have sammenhæng med coronasituationen?

»Det er noget af det, som vi vil undersøge, om denne episode falder ind under. Det kommer i løbet af kort tid til vurdering hos vores anklagemyndighed, hvor det her blandt andet bliver et element,« siger vicepolitiinspektøren fra Nordsjællands Politi.

Ifølge en særlig paragraf i straffeloven -–paragraf 81 d – kan straffen for en forbrydelse hæves til det dobbelte, hvis »lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark«.