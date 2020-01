Ud over hærværk mod en jødisk gravplads i Randers sigtes to mænd for at overmale en regnbuefarvet bænk.

Der er kommet nye sigtelser til i en sag om antijødisk hærværk i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi.

To mænd er sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Onsdag skal en dommer ved Retten i Randers tage stilling til, om de fortsat skal være fængslet.

Ifølge de nye sigtelser har de to mænd overmalet en regnbuefarvet bænk i Aarhus, hvilket kategoriseres som hærværk.

Regnbuefarven henviser ofte til ikke-heteroseksuelle miljøer.

Desuden skal den ene have opfordret andre til at begå hærværk mod en café i Aarhus, hvor der blandt andet blev opsat klistermærker med hagekors.

For det forhold sigtes han for hærværk og racisme.

Mændene blev anholdt i november og sigtet for at have overhældt 84 jødiske gravsten med grøn maling på Østre Kirkegård i Randers.

Hærværket på gravpladsen kom til offentlighedens kendskab 10. november.

Natten mellem 9. og 10. november var netop årsdagen for Krystalnatten i Nazityskland, som fandt sted i 1938.

91 jøder blev dengang dræbt, op mod 200 synagoger blev sat i brand, og 7500 forretninger blev ødelagt.

De to mænd er henholdsvis 39 år og 27 år. Det er den ældste, der er sigtet for at opfordre andre til at begå hærværk mod en café.

I forbindelse med grundlovsforhøret i november kom det frem, at den ældste af de to sigtede er Jacob Vullum Andersen. Han er såkaldt redeleder i Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

/ritzau/