En 35-årig mand blev onsdag fundet dræbt i en lejlighed på Snerlevej i Kolding. En dreng er tilbageholdt.

Kolding. Politiet har tilbageholdt en 14-årig dreng i en drabssag fra Kolding, hvor en 35-årig mand onsdag blev dræbt.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Tidligt torsdag morgen oplyste politiet, at man onsdag aften havde anholdt en person i sagen. Vicepolitiinspektør Frede Nissen bekræfter over for Ritzau, at der er tale om drengen, som blev anholdt klokken 23.10.

Status er dermed, at han er den eneste, der er tilbageholdt i sagen.

Frede Nissen kan ikke sige, hvad relationen er mellem drengen og den 35-årige, eller hvordan manden blev dræbt.

- Jeg kan ikke sige andet end det, der står i pressemeddelelsen, lyder det.

Den 35-årige blev fundet dræbt i en lejlighed på Snerlevej i Kolding.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at manden også blev dræbt i lejligheden.

På grund af drengens unge alder er han under den kriminelle lavalder. Han er derfor blevet overdraget til de sociale myndigheder i Kolding Kommune.

