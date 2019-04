Sure bilister, der ringer og brokker sig over, at de kommer for sent på arbejde, får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at reagere.

Opkaldene kom nemlig efter, at Sønderjyske Motorvej torsdag morgen blev lukket på grund af et alvorligt trafikuheld.

Omkring klokken syv torsdag morgen kørte en svinetransport op bag i en anden lastbil, og den ene af chaufførerne mistede livet.

I forbindelse med redningsarbejdet spærrede politiet hele motorvejen ved Rødekro i retning mod Kolding og en nærliggende bro med tilkørsel til motorvejen.

Det fik en del bilister til at se rødt. De ringede til politiet og klagede over omkørslen, som betød, at de kom for sent på arbejde.

»Vi står midt i et uheld med dødelig udgang, og så ringer folk og brokker sig over, at de skal køre en omvej. Det er lidt svært at tage seriøst, for at sige det mildt.«

Sådan lyder det fra vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkær, som er frustreret over, at politiet skal bruge kræfter på morgensure trafikanter, når en ulykke har kostet menneskeliv.

»Vi er kun de folk, vi er, og når vores personale skal bruge tid på at tale med folk, der ringer ind for at brokke sig, så blokerer de for de opkald, som er vigtige,« siger han og understreger, at politiet bestemt ikke spærrer vejen for at genere bilisterne. Tværtimod.

Vi får flere opkald fra trafikkanter som er utilfredse med omkørsel på stedet. Vi afspærrer trafikken, for at undgå yderligere uheld på motorvejen. Udvis nu lidt forståelse og følg vores anvisninger. SLUT vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 25, 2019

»Der er jo en grund til, at vi har spærret vejen. Det gør vi, så vi kan undgå flere ulykker, som koster menneskeliv,« understreger han.

»Folk må gerne brokke sig, men de skal gøre det skriftligt i stedet for at ringe, mens vi står midt i ilden,« siger Nikolaj Hølmkær.

Det er endnu uvist, hvorfor de to lastbiler kørte sammen.

To bilinspektører undersøger ulykkesstedet og lastbilen for at komme årsagen nærmere.