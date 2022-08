Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et overtryk i en ølfustage betyder, at politiet lige nu er til stede ved et værtshus.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Her fremgår det, at hændelsen foregår på værtshuset Skaal i Sønderborg.

EOD, ammunitionsrydningstjenesten, er på vej til at håndtere det.

Lars Børsting fra Rekom, der ejer SKAAL, oplyser til Sønderborg NYT, at gæringen i fustagen har skabt et voldsomt overtryk, hvorfor det kan risikere at eksplodere.

»Jeg kan bekræfte, at vi har en ølfustage, som er overgæret og dermed er blevet deform. Ølfustagen kommer fra en af vores leverandører og vi har bedt om hjælp til at få den fjernet, så vi sikrer, at ingen personer kommer galt af sted,« siger han.

Politiet understreger, at der ikke er fare for personskader.

'Men der kan meget vel lyde et brag som følge af en kontrolleret eksplosion senere i aften.'

'Respekter politiets afspærring på stedet,' lyder det fra politiet.