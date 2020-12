Politiet er i øjeblikket til stede ved Selsø nær Frederikssund.

Her leder politiet efter spor eller et muligt lig i forbindelse med Maria From Jakobsens forsvinden.

Det bekræfter en kommunikationsmedarbejder fra Nordsjællands Politi over for B.T.



Politiet har ved tidligere sammenhæng været til stede ved Selsø for at lede efter spor i sagen, men torsdag er de til stede igen.



I øjeblikket er en 44-årig mand varetægtsfængslet i forbindelse med sagen. Han er underlagt navneforbud.



Tidligere skrev B.T., at politiet gerne ville hæve navneforbuddet i sagen i håb om at få fremskridt i sagen.

»Det er selvfølgelig af efterforskningsmæssige grunde, at vi vil have det ophævet, men jeg vil gerne holde detaljerne for mig selv, indtil vi har forelagt dem for retten,« oplyser vicepolitiinspektør Lau Lauritzen til B.T.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, om der er blevet fundet nye spor i sagen, men de var på stedet frem til klokken 15.