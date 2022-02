I forbindelse med skyderiet på Vesterbrogade fredag aften er Københavns Politi også til stede ved Rigshospitalet.

Det oplyser politikredsen til B.T.

Billeder fra stedet viser, at der holder politibiler ved Rigspolitiet, hvor skudofferet er blevet bragt til.

»Det er en ren sikkerhedsmæssig foranstaltning, hvor vi er til stede for at sikre ro og orden i tilfælde af, at der skulle opstå noget,« fortæller vagtchef Michael Andersen.

Samtidig afventer politiet, at de kan tale med skudofferet.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om skyderi klokken 20.34.

Her er en mand blevet ramt af skud, og er lige nu på hospitalet. Det vides ikke, hvor manden er blevet ramt eller hvilken tilstand, han er i.

Der er indtil videre ingen anholdte i sagen, ligesom politiet heller ikke kan oplyse, hvad motivet er.

Politiet er massivt tilstede på Vesterbrogade, hvor de har afspærret et større område.