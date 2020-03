Vestegnens Politi er lige nu til stede foran Herlev Hospital, hvor man undersøger et mistænkeligt forhold.

Det oplyser politiet på Twitter.

Politiet skriver, at aktionen foregår på p-pladsen foran hospitalet.

Det er i skrivende stund uklart, hvad sagen drejer sig om, og i øjeblikket har politiet ikke yderligere kommentarer til indsatsen.

»Vi er lige landet derude, og skal til at sætte os på sagen, så vi har ikke noget på nuværende tidspunkt,« lyder det fra vagtchfen fra Vestegnens Politi, som ikke ønsker at løfte sløret for, hvilken type politiopgave, der er tale om.

