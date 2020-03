Vestegnens Politi var tirsdag formiddag massivt til stede foran Herlev Hospital, hvor man undersøgte et mistænkeligt forhold.

Det viste sig at være en bombetrussel mod en bil.

Kort efter aktionens start oplyste politiet, at var kørt ud til en aktion på p-pladsen foran hospitalet.

Bortset fra det var politiet tilbageholdene med at komme med oplysninger i sagen.

Vi er fortsat i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold ved Herlev Hospital. Der er tale om en bombetrussel mod en bil på p-pladsen ved hospitalet. Lige nu er vi sammen med EOD ved at undersøge bilen. PT ikke yderligere #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 31, 2020

»Vi er lige landet derude og skal til at sætte os på sagen, så vi har ikke noget på nuværende tidspunkt.«

Sådan lød det fra vagtchefen fra Vestegnens Politi, Lars Jørgensen, umiddelbart efter aktionens start.

»Det er noget, der kan komme til at tage lidt tid. Vi ved det ikke med sikkerhed endnu,« sagde han til B.T. kort før klokken halv ti.

Billeder fra stedet viste dog, at bomberydningstjenesten EOD var på stedet.

EOD er nu færdige med deres undersøgelser af bilen ved Herlev Hospital og der er ikke fundet noget mistænkeligt. Derfor åbner vi snart området igen. Vi efterforsker fortsat sagen for at fastslå hvor den falske trussel kom fra - og vi har for nuværende ikke yderligere #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 31, 2020

Og vagtchefen kunne da også bekræfte, at EOD var til stede.

Ved middagstid skriver politiet på Twitter, at der var tale om en falsk trussel.

'EOD er nu færdige med deres undersøgelser af bilen ved Herlev Hospital, og der er ikke fundet noget mistænkeligt,' skriver politiet.

Politiet efterforsker dog stadig sagen for at finde ud af, hvor den falske trussel kommer fra.