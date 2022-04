Sydøstjyllands Politi er til stede ved Finlandsparken i Vejle.

Det er i de i forbindelse med et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter politikredsen til B.T.

»Vi er i området i forbindelse med et mistænkeligt forhold. Mere kan jeg ikke sige. Vi håber dog at kunne have klarlagt, hvad der er sket indenfor den kommende time.«

Der er dog intet, der tyder på, at det er banderelateret forklarer vagtchefen.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret et større græsareal og er til stede med hundepatruljer.

Sydøstjyllands Politi forklarer dog, at man ikke skal føle sig utryg.

Politikredsen er fortsat til stede dernede.

B.T. følger sagen.