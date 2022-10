Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag aften er en ung mand kommet lettere til skade efter en anmeldelse om knivstikkeri ved Gammel Strand metro.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi sender styrker afsted, og ganske rigtigt finder vi en fyr, der har skader efter et muligt knivstikkeri,« fortæller Espen Godiksen, vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet oplyser, at der er tale om en 16-årig fyr, der er kommet til skade.

De modtog anmeldelsen 20.18, og det er derfor for tidligt at sige, hvad der er gået forud for hændelsen.

»Vi har fundet flere personer, som vi er i gang med at afhøre,« fortæller han.

B.T. følger sagen.